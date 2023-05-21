Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита “Большой семерки” в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.
В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.
Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.
Новый пакет военной помощи США включает:
– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
– 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
– ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
– противотанковые комплексы “Джавелин” и АТ-4;
– боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;
– подрывные боеприпасы;
– системы бронированных мостов;
– бронированные медицинские автомобили;
– грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
– оборудование материально-технического обеспечения;
– тепловизионные системы;
– запчасти и другое полевое оборудование.