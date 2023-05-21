Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

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Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита “Большой семерки” в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Новый пакет военной помощи США включает:

– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

– 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

– ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

– противотанковые комплексы “Джавелин” и АТ-4;

– боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;

– подрывные боеприпасы;

– системы бронированных мостов;

– бронированные медицинские автомобили;

– грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

– оборудование материально-технического обеспечения;

– тепловизионные системы;

– запчасти и другое полевое оборудование.