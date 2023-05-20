Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита “Большой семерки” в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников “Большой двадцатки”, сообщает РИА Новости.

“Многие из нас уже поддержали просьбу Африканского союза присоединиться к G20. Италия однозначно выступает за. Думаю, было бы хорошим знаком выразить нашу поддержку и на этом саммите”, – заявила Мелони, слова которой приводит агентство askanews.

Также премьер Италии выступила с критикой Международного валютного фонда за его жесткую позицию в отношении Туниса. Тунис является основным пунктом отправления мигрантов, которые прибывают в Италию через Средиземное море. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже 45 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил 17,1 тысячи человек.