Министр и замминистра экологии и природных ресурсов Нахчывана освобождены от должностей

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Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Азер Зейналов подписал указы об освобождении Маиса Абазар оглы Алиева с должности министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР и Бадала Гасанова – с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, сообщает АПА.

Очередным подписанным приказом Ханлар Афтандил оглу Мустафаев назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР. Он же будет временно исполнять обязанности министра экологии и природных ресурсов.