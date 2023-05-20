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Буданов: Активно Россия начала готовиться к вторжению с 2007 года

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Россия активно начала готовиться к войне против Украины еще в 2007 году. А семь лет спустя, в 2014 году, россияне воспользовались удобным моментом для вторжения. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

“Здесь нужно разбирать, когда Россия начала готовить к таким действиям. А это 2007 год. Активно Россия начала готовиться к вторжению с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным моментом. А дальше вы видели, как все двигалось”, – отметил он.

Буданов подчеркнул, что если бы не было событий 2014 года – ничего бы не изменилось.

“Война между нами была неизбежной. Мы точно знаем, что с 2007 года они начали готовиться, в наших архивах это ясно видно”, – добавил глава ГУР.

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