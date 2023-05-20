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Санду обвинила Россию в попытке свержения молдавского правительства

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия весной пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы.

«Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов. Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне», — отметила она.

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