Зампредседателя Верховной Рады поблагодарила Азербайджан за поддержку

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Хочу поблагодарить руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом на специальном заседании парламента Азербайджана заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Она заверила, что Украина будет безоговорочно поддерживать территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

«Особая благодарность этническим азербайджанцам, которые сражались за нашу свободу в рядах вооруженных сил Украины и отдали свои жизни. Мы никогда не забудем их вклад в нашу совместную победу над врагом», – отметила парламентарий.