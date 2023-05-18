Вице-спикер грузинского парламента заявил о давлении на страну

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Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что страна экономически пострадает в случае введения санкций в отношении России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас принуждают перейти к санкционному режиму, хотя Грузия пострадает с экономической точки зрения, и есть опасность, что она пострадает и с военной точки зрения. Я имею в виду агрессию и перемещение границ», — сказал Вольский.

По его словам, Россия располагает множеством ресурсов для того, чтобы нанести ущерб. Он добавил, что на Грузию «давят, чтобы мы перешли в режим, который только навредит нам».