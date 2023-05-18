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МИД Беларуси не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы

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Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы», — приводит слова Глаза агентство Белта.

Пресс-секретарь белорусского МИД констатировал, что Совет Европы делает всё для того, чтобы полностью дискредитировать себя в глазах рядовых граждан, в том числе в Беларуси. По его словам, это уже совсем не та организация, в которую страна стремилась попасть 30 лет назад. Рассмотрение поданной Республикой Беларусь заявки на вступление было заморожено Советом Европы еще в 1990-е годы.

«Избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Беларуси, Совет Европы сделал всё, чтобы разрушить достижения предыдущих лет. К сожалению, саммит в Рейкьявике и его финальная декларация являются очевидным продолжением такой политики», — заявил Глаз, комментируя саммит Совета Европы в столице Исландии 16-17 мая, в итоговых документах которого фигурирует и Беларусь.

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