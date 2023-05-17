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Путин рассчитывает, что вскоре удастся заключить соглашение между Москвой, Баку и Тегераном

putin14

Железнодорожный участок Решт — Астара позволит наладить прямое сообщение по маршруту Север — Юг.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии подписания межправительственного российско-иранского соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания этого участка железной дороги, передает ТАСС.

«Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 км. Казалось бы, это небольшой участок, но ее ввод в строй позволит наладить прямое и беспрерывное, или по-другому еще специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север — Юг», — сказал российский лидер. Путин принял участие в церемонии из ситуационного центра Кремля по видеосвязи.

Выступая на церемонии, Путин подчеркнул, что таким образом стартует реализация масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора Север — Юг. «Мы много говорили о значимости выстраивания этой сквозной транспортной артерии, которая призвана связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Напомню, что принципиальное решение о совместной работе России и Ирана в этом направлении было принято в ходе переговоров на высшем уровне в Тегеране в июле 2022 года», — сказал глава государства.

По мнению Путина, успешное взаимодействие России и Ирана в рамках столь крупного проекта «отражает высокий уровень, плодотворный, взаимовыгодный характер российско-иранских отношений». «И в России, и в Иране укреплению торгово-экономических и других двусторонних связей придается действительно первостепенное значение. Эти связи выстраиваются на принципах добрососедства, уважения и учета интересов друг друга», — отметил президент. Он поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси и верховного лидера страны Али Хаменеи за постоянное внимание к сотрудничеству с РФ.

Российский лидер рассчитывает, что вскоре удастся подготовить и заключить соглашение между Москвой, Баку и Тегераном о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север — Юг.

«Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север — Юг», — сказал Путин. Таким образом, продолжил он, будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран.

Президент России отметил, что реализация проекта Решт — Астара станет лишь началом работы по планомерному увеличению пропускной способности железнодорожных маршрутов транспортного коридора Север — Юг.

«Разумеется, хотел бы поблагодарить всех российских и иранских коллег, которые в сжатые сроки смогли договориться по всем ключевым вопросам, включая финансирование, условия поставки товаров и услуг, правила эксплуатации будущей железной дороги Решт — Астара. И выразить уверенность, что строительство столь стратегически важного участка магистрали Север — Юг будет вестись так же слаженно и эффективно. Я в этом и не сомневаюсь», — заключил он.

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