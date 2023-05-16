Медведев о денонсации ДОВСЕ: Привет Макрону

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Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Россия, денонсировав утративший для нее актуальность Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), может беспрепятственно размещать оружие для защиты своих национальных интересов и будет это делать», — написал в Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007-м. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал Медведев в Телеграм-канале.

По его словам, Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения. «Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России…», — добавил он.