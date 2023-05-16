В Бундестаге выступили против поставок немецких истребителей Украине

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против поставок немецких истребителей Украине.
Об этом она сообщила в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По ее словам, никаких «западных истребителей, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над воздушным пространством Украины».
«Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения», — сказала она.
Она добавила, что Украине нужно отправить самолеты других типов, в том числе МиГ-29 советского производства или истребители F-16 американского производства.