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В Бундестаге выступили против поставок немецких истребителей Украине

Bundestag

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против поставок немецких истребителей Украине.

Об этом она сообщила в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По ее словам, никаких «западных истребителей, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над воздушным пространством Украины».

«Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения», — сказала она.

Она добавила, что Украине нужно отправить самолеты других типов, в том числе МиГ-29 советского производства или истребители F-16 американского производства.

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