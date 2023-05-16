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Украина хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16

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Об этом советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал изданию Politico. По его словам, из этих 40-50 истребителей можно будет сформировать «три или четыре эскадрильи» для защиты украинского неба от российских бомбардировок.

Как сказал Сак изданию, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, «у них есть важный голос в международной коалиции», и Украина хотела бы, чтобы они «поощряли» таких союзников, как США и Турция.

По словам советника минобороны Украины, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле.

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