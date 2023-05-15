Посол Франции посетила памятник жертвам армянского террора в Гяндже

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Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон совершила поездку в Гянджу.

Посол посетила в Гяндже мемориальный комплекс памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны в 2020 году, сообщает АПА.

Дипломат возложила цветы к разрушенным домам в знак уважения к мирным жителям, погибшим во время теракта.

Послу сообщили, что ракета, выпущенная в то время с территории Армении, попала в жилой дом, расположенный вокруг «Парка Победы», было разрушено много домов, погибли 11 человек, в том числе 5 женщин, были ранены 40 человек, в том числе 6 детей и 16 женщин. С 4 по 17 октября 2020 года было совершено 5 подобных терактов. В результате армянского террора в Гяндже погибли в общей сложности 26 человек, более 170 человек получили ранения, был причинен огромный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.