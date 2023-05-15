В Турции официально объявили о втором туре президентских выборов

Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая.
«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции», — заявил глава комиссии Ахмет Йенер на пресс-конференции.
По его словам, по состоянию на 15.15 (16:15 по Баку) Эрдоган получает 49.51% голосов, Кылычдароглу 44.88%, Оган 5.17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.
Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.