Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

В Турции официально объявили о втором туре президентских выборов

61fe99ae secim stok aa 2036318

Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая.

«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции», — заявил глава комиссии Ахмет Йенер на пресс-конференции.

По его словам, по состоянию на 15.15 (16:15 по Баку) Эрдоган получает 49.51% голосов, Кылычдароглу 44.88%, Оган 5.17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.

Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.

Теги:
Из этой рубрики
samolet 1
Мир

Грузия выдала разрешение российской компании на выполнение рейсов

2023/05/15, 17:47
61fe99ae secim stok aa 2036318
Мир

В Турции официально объявили о втором туре президентских выборов

2023/05/15, 16:53
putin13
Мир

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие сотрудничества со странами СНГ

2023/05/15, 16:46
Prigojin
Мир

Пригожин назвал вбросом статью Washington Post

2023/05/15, 16:45
73331
Мир

Посол ЕС в Ереване огорчила армян своим заявлением

2023/05/15, 16:17
putin20
Мир

Путин переписал указ о получении гражданства за участие в боевых действиях в Украине

2023/05/15, 15:52
samolet 1
Мир

Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

2023/05/15, 15:45
FrFypolXgAASltQ
Мир

Токаев не будет праздновать свой юбилей

2023/05/15, 15:21
stolten21
Мир

Столтенберг не хочет становиться генсеком НАТО в четвертый раз

2023/05/15, 15:17