В Турции официально объявили о втором туре президентских выборов

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Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая.

«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции», — заявил глава комиссии Ахмет Йенер на пресс-конференции.

По его словам, по состоянию на 15.15 (16:15 по Баку) Эрдоган получает 49.51% голосов, Кылычдароглу 44.88%, Оган 5.17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.

Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.