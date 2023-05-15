Путин переписал указ о получении гражданства за участие в боевых действиях в Украине

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в другой его указ от 30 сентября прошлого года «О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы».

Осенью путинский указ предусматривал, что выдавать российские паспорта в упрощенном порядке будут иностранцам, заключившим контракт на военную службу не менее чем на год — только в том случае, если они принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

В новой редакции указа об участии в боевых действиях ничего не сказано, но осталось упоминание о войне против Украины, которую власти России называют «специальной военной операции».

На упрощенный режим получения российского гражданства могут «претендовать иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы». Также на упрощенный режим могут рассчитывать члены семьи.