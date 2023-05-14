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Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 миллионов долларов

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Власти Японии решили предоставить Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны. О решении японского правительственного агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) сообщает «Укрэнерго».

Первые поставки энергооборудования для трансформаторных подстанций запланированы на вторую половину 2023 года. «Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA) для «Укрэнерго» будет закуплено и передано оборудование для подстанций», — отметили в энергетической компании.

Поставки, как добавили в «Укрэнерго», должны продлиться до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования. К данному моменту JICA передало Украине более 30 генераторов, которые могут подстраховать подстанции на случай возобновления массированных обстрелов.

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