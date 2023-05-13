Заместитель Кылычдароглу заявил, что турецкая оппозиция намерена развивать отношения с Россией

142 Просмотров

Заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы заявил, что турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой и решать ряд проблем в двусторонних отношениях путем диалога.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Народно-республиканская партия Турции является фракцией, которая считает необходимым поддерживать хорошие отношения с российской стороной.

«Не только с РФ, но и со всеми соседями… у нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путем диалога и привести отношения к еще более лучшей точке», — заявил Салыджы.

Он добавил, что команда Кылычдароглу намерена строить отношения с РФ на «межгосударственном, межведомственном уровнях», так будет и с Японией, Китаем, США, ЕС.