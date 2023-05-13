В Хызы мужчина задушил жену своего брата-шехида

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13 мая около 18:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Ляман Гурбановой (1999 г.р.) в одном из частных домов в поселке Гилязи Хызинского района.

Как сообщили в прокуратуре Хызинского района, на основании проведенных следственных действий были выявлены основания для подозрения в том, что Талех Гурбанов (1984 г.р.) умышленно задушил свою родственницу Ляман Гурбанову.

По факту в прокуратуре Хызинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Талех Гурбанов, задержанный в качестве подозреваемого по делу, после случившегося добровольно сдался следствию.

Предварительное расследование продолжается.

Ляман Гурбанова является супругой Салеха Гурбанова, ставшего шехидом во время сентябрьских событий, а Талех Гурбанов — брат С.Гурбанова.