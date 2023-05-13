В Баку задержана женщина, обворовывавшая салоны красоты (видео)

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В Баку задержана женщина, совершавшая кражи из салонов красоты.

Об этом сообщили в МВД.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, на территории столицы была задержана Зарифа Алиева, которая в заходила в салоны красоты в качестве клиента и крала кошельки у находящихся там лиц. В своих показаниях она призналась в совершении краж из салонов красоты и других объектов в Ясамальском районе, а также в Наримановском районе.

В ходе расследования было установлено, что в Сабунчинском районе на Зарифу Алиеву было заведено уголовное дело за кражу и она находится в розыске.

В 26-м отделе полиции продолжается расследование фактов. Граждане, пострадавшие от противоправных действий этого лица, могут обратиться по номеру 102 или на официальные страницы МВД в социальных сетях.