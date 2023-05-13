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Эрдоган: Господин Кемаль вновь намерен опозорить нашу нацию, игнорируя наших азербайджанских братьев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «постыдным» невключение Азербайджана «в проект возрождения исторического Шелкового пути» кандидата на пост главы государства на предстоящих 14 мая выборах и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.

Об этом турецкий лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Anadolu.

«Господин Кемаль вновь намерен опозорить нашу нацию, игнорируя наших азербайджанских братьев», -сказал он.

Глава государства также коснулся отношений Турции с США и Россией. По его словам, у Анкары налажены хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.

«Турция дружит с Америкой и Россией, а также с теми, кто недоброжелательно относится к нам на Западе» — добавил Эрдоган.

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