Эрдоган: Господин Кемаль вновь намерен опозорить нашу нацию, игнорируя наших азербайджанских братьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «постыдным» невключение Азербайджана «в проект возрождения исторического Шелкового пути» кандидата на пост главы государства на предстоящих 14 мая выборах и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.
Об этом турецкий лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Anadolu.
«Господин Кемаль вновь намерен опозорить нашу нацию, игнорируя наших азербайджанских братьев», -сказал он.
Глава государства также коснулся отношений Турции с США и Россией. По его словам, у Анкары налажены хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.
«Турция дружит с Америкой и Россией, а также с теми, кто недоброжелательно относится к нам на Западе» — добавил Эрдоган.