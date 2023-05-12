Как Кылычдароглы решил провально хайпануть, «наехав» на Москву

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Серые личности и плохие исполнители, не обладающие нужными качествами, всегда страстно желают показать удаль. Но после наработанных косяков традиционно ссылаются на некие причины, мол, они не позволили показать себя достойно. Знающие свои слабости нерадивые исполнители частенько идут на опережение, зная, что провал неминуем.

Завершающий этап президентской гонки в Турции обнажил реальные возможности претендентов, в среде которых выгодно отличается действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В присущей себе манере он уверенно держится, давая фору соперникам. Вообще, это типичная история, когда явный фаворит старается не выпячивать очевидные преимущества.

Вместе с тем, обращает на себя внимание основной соперник Эрдогана из оппозиции Кемаль Кылычдароглы, который на фоне главного соперника, откровенно говоря, выглядит нелепо. Если попытаться охарактеризовать его предвыборную тактику, то ее в самый раз оценить хорошо известным в простонародье определением «много шума из ничего».

По своим деловым и политическим показателям он никак не идет в сравнение с признанным лидером турецкого политического истеблишмента Реджепом Эрдоганом. Говорить о таком важном качестве, как харизма, и вовсе не приходится. Мало того что он все время косячит, спотыкается на ровном месте, еще и обнажает переживаемый острый дефицит креативности.

Вся его тактика выстроена на ревизии политического багажа Эрдогана, хотя он настолько объемен, что даже издали видится неподъемным для остальных. Действующий президент без труда переигрывает всю колонну оппонентов, мыкающихся на финишной прямой. Оно и понятно, ведь признанный лидер своей страны за годы многолетней борьбы накопил огромный потенциал дивидендов. Он оставляет за Эрдоганом неоспоримое преимущество. Самое главное, фаворит держится солидно и достойно, чего не скажешь о приме оппозиционного лагеря, да и других тоже.

Чем ближе день выборов, тем сильнее накаляется атмосфера. Любая деталь провоцирует всплеск эмоций, и обычно в дело идут компрометирующие информации и досье, подробности порочащего характера. Обычно слабаки прибегают к использованию черного пиара, чтобы сбить с толку избирателя и всеми правдами и неправдами притянуть к себе электоральную массу. На этот раз в загашнике оппонентов Эрдогана высветилась пустота, и это порядком обескуражило мечтателя Кемаля Кылычдароглы, который принял за правило критиковать соперника даже из-за ненастной погоды.

Пока никаких сенсаций ни сам глава Народно-республиканской партии, ни его союзники из оппозиционной коалиции не придумали. Наращивают потоки язвительной критики против фаворита, который отбивается легкой артиллерией. Собственно, нужды в тяжелой артиллерии нет, потому что весовые категории разнятся.

Но Кылычдароглы все же успел отличиться не самым лучшим образом. Ему преподнес хороший бонус Мухаррем Индже, считавшийся третьим в градации популярности. Кстати сказать, в оппозиционном лагере Инджи единственный политик, который во всеуслышание поприветствовал курс Эрдогана по укреплению братских отношений с Азербайджана.

Остальные чуть ли не вменили в вину Эрдогану его политику сближения с Баку, на что Индже откровенно сказал: «Будь я на месте Эрдогана, Азербайджану сделал бы еще больше». Остальные кандидаты, за исключением Синана Огана, проявили себя истыми армянофилами, что абсолютно не вписывается в контекст успешно развивающихся азербайджано-турецких связей. Но не в этом интрига.

Кылычдароглы, руководствуясь философией «для победы все средства хороши», пошел ва-банк, спутавшись со сторонниками Фетуллаха Гюлена, который продолжает увиливать от турецкого правосудия за многочисленные темные дела, порочащие исламское вероучение.

Зато кандидат номер два ничем не брезгует, и выказывает готовность поддержать любые, даже опасные идеологические разработки, призванные опорочить имидж Эрдогана и его партии. Вообще, послужной Кылычдароглы не блещет яркостью и впечатляющими составляющими. Есть свидетельства, согласно которых человек, возглавляющий партию Ататюрка, в бытность крупным чиновником в государственной страховой кампании Турции, успел жирно наследить. Речь о коррупционных скандалах, которые были замяты ценой так называемых вторичных подношений. Ведь если бы его причастность к взяточничеству и коррупции получила бы ход в судебных инстанциях, сегодня никому бы его имя не было известно. Ему помогли выжить, сжалившись над слабостями неприметного деятеля.

Но сегодня его команда лепит из Кылычдароглы политического тяжеловеса, которому-де по плечу большие задачи. В реалиях он типичный представитель наилегчайшего веса, которого бросает от одной крайности в другую.

Его фортель с обвинительным контентом в сторону России вообще не поддается логическому объяснению. Спрашивается, что его, кандидата в президенты, подвигло обрушить шквал критики в адрес Москвы? Шаг совершенно безрассудный и необъяснимый. Обвинять иностранную державу в том, будто она вмешивается в выборный процесс, попахивает откровенной авантюрой. Какие же факты и свидетельства должны быть, чтобы решиться на столь опрометчивый шаг.

Моветон свидетельствует об одном — Кемаль Кылычдароглы слабый и малограмотный политик, и из него президент, как из пастуха космонавт. Мухаррем Индже будучи широким по натуре, сделал добрый жест, заявив о готовности поддержать бывшего соратника. Но как это обычно случается с классическими неудачниками, Кылычдароглу не смог грамотно распорядиться привалившей удачей.

Обычно кандидатам на высший пост представители масс-медиа задают традиционный вопрос о первых шагах, который претендент задумывает на случай победы. С Реджепом Эрдоганом по этой части все ясно и без его интервью и пояснений. От политики, приносящей дивиденды, не отказываются. Это в порядке вещей.

Но лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглы так и не смог вразумительно представить свой план действий и сколь-нибудь внятную программу кандидата. То ли у него таковой не имеется, или же настолько он уверовал в себя, что не пожелал раскрывать детали задумок.

В любом случае нынешний предвыборный расклад внес ясность в расстановку сил и суть политической борьбы, в которой мягкотелость и дилетантизм окажутся непроходными.

Тофик Аббасов