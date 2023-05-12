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В Болгарии запретили въезд туристам с неоткрытыми шенгенскими визами

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Власти Болгарии запретили въезд в страну туристам, имеющим многократные шенгенские визы, соответствующее решение Совета министров страны опубликовало издание «Държавен вестник».

Согласно документу, теперь обладатели мультивиз смогут въехать в Болгарию только при условии посещения ими до этого еще одной страны из Шенгенской зоны.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, но ее власти разрешают въезд по этому типу виз.

В посольстве Болгарии в Великобритании также сообщили, что с 21 апреля обладатели двукратной или многократной шенгенской визы имеют право на въезд в Болгарию, только если двукратная или многократная шенгенская виза использовалась хотя бы один раз в странах Шенгенского соглашения. Обладатели шенгенских виз могут находиться в стране в течение срока действия их шенгенских виз и разрешенной продолжительности пребывания, но не более трех месяцев.

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