МВД предупреждает граждан по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи

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Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к гражданам по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи.

Как сообщили в пресс-службе МВД, участились случаи получения информации о банковских картах граждан мошенниками.

Так, мошенники получают данную информацию путем совершения звонков с поддельных иностранных номеров или при покупке товара, связавшись через приложение.

«Еще раз оповещаем наших граждан, что таким лицам нельзя доверять и предоставлять данные карты. Жертвы киберпреступности могут обратиться на Горячую линию МВД (102) или написав нам в социальных сетях”, — говорится в сообщении.