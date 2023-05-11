Фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше. Фотографии

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В Шуше продолжается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». Сегодня с утра в рамках фестиваля прошли различные презентации, выставки, гала-концерт, сообщает «Азертадж».

На фестивале была представлена концертная программа «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни», которая была посвящена великому лидеру Гейдару Алиеву и прошла в комплексе особняков Мехмандаровых. На концерте прозвучали любимые песни общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Во время концерта известные исполнители республики исполнили Alagöz, Qaragilə, Qərənfil, Küçələrə su səpmişəm, Haradasan, Gözəlim sənsən, Tut ağacı, Sənə də qalmaz, Şuşanın dağları, Sevgili canan, Dünya sənin, dünya mənim, Azərbaycan и другие песни, были исполнены яркие танцы.