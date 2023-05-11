«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше. Фотографии

xaribulbyl shushafestival1

В Шуше продолжается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». Сегодня с утра в рамках фестиваля прошли различные презентации, выставки, гала-концерт, сообщает «Азертадж».

На фестивале была представлена концертная программа «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни», которая была посвящена великому лидеру Гейдару Алиеву и прошла в комплексе особняков Мехмандаровых. На концерте прозвучали любимые песни общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Во время концерта известные исполнители республики исполнили Alagöz, Qaragilə, Qərənfil, Küçələrə su səpmişəm, Haradasan, Gözəlim sənsən, Tut ağacı, Sənə də qalmaz, Şuşanın dağları, Sevgili canan, Dünya sənin, dünya mənim, Azərbaycan и другие песни, были исполнены яркие танцы.

xaribulbyl shushafestival2 xaribulbyl shushafestival3 xaribulbyl shushafestival4 xaribulbyl shushafestival5 xaribulbyl shushafestival6 xaribulbyl shushafestival7 xaribulbyl shushafestival8 xaribulbyl shushafestival9

Теги:
Из этой рубрики
xaribulbyl shushafestival1
Общество

Фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше. Фотографии

2023/05/11, 00:42
leyla1
Общество

Лейла Алиева поделилась историческим видео с Гейдаром Алиевым (видео)

2023/05/11, 00:31
salut
Общество

Столетие Гейдара Алиева отметили грандиозными салютами в Баку и в Шуше (видео)

2023/05/11, 00:21
konsert baku2
Общество

Концерт в Баку, посвященный Гейдару Алиеву (фото)

2023/05/10, 23:36
djidirduzu konsert1
Общество

Феерический гала-концерт на Джыдыр дюзю (фото)

2023/05/10, 23:09
zemletr3
Общество

Чего нельзя делать при землетрясении

2023/05/10, 20:45
bagci
Общество

Джахит Багчи: Гейдар Алиев был образцовым лидером

2023/05/10, 18:27
alievi namogile1
Общество

Президент Алиев и члены его семьи посетили могилу великого Гейдара Алиева (фото)

2023/05/10, 16:48
14867249052973954124
Общество

Бахар Мурадова анонсировала открытие детских приютов в регионах

2023/05/10, 15:59