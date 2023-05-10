Около 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа

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Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела», зафиксированы попадания по жилым домам, заявил в среду министр обороны Израиля Йоав Галлант.

«Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, и, к сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по домам», — заявил Галлант в ходе специального телеобращения.

Выступавший до него премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан Израиля ранений от ракетных обстрелов не зафиксировано.