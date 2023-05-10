Кулеба рассказал, почему Путин ни разу не нападал на поезд Зеленского

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Безопасность первых лиц Украины в условиях войны против России «должна быть хорошей». Об этом в интервью Bild, опубликованном 10 мая, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Журналисты немецкого издания, которые путешествовали по Украине в поезде с Кулебой, спросили его, почему президент РФ Владимир Путин ни разу не нападал на поезд, в котором ехал президент Владимир Зеленский или он сам.

Глава МИД Украины признался, что «тоже несколько раз задавал себе этот вопрос».

Но потом, продолжил Кулеба, один из офицеров службы безопасности, с которым он разговаривал, сказал: «Вы не должны волноваться, это наша работа».

Министр рассказал, что «поблагодарил его».

По словам Кулебы, вся железнодорожная система в Украине работала на протяжении всей войны, которую в феврале прошлого года начала РФ.

Как указал министр, «наша безопасность должна быть хорошей». И «не так просто напасть на движущийся поезд», резюмировал Кулеба.