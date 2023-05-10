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ЕС может ввести санкции также в отношении армянской компании

Европейский союз составляет 11-й пакет санкций против России. Его целью станут нероссийские компании, которые прямо или косвенно помогают Москве обходить западные санкции различными теневыми сделками, пишет Bloomberg.

В пакет включены более 35 компаний, в том числе из Армении. По мнению европейцев, эти компании «своей работой поддерживают военно-промышленный комплекс России».

Пока известно как минимум об одной подвергшейся санкциям армянской компании, причем речь идет не о европейских, а об американских санкциях. Решение было принято в отношении ООО «ТАКО». Она была зарегистрирована в Армении в мае 2022 года и занимается торговлей электронной продукцией. Собственник ООО «ТАКО» — гражданин России.

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