СМИ: Британия намерена признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Правительство Великобритании планирует признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией в ближайшие недели.

Об этом со ссылкой на источники в британском кабмине сообщает Times.

По данным издания, британские власти готовили юридические обоснования включения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций на протяжении двух месяцев. Целью данной инициативы называется оказание давления на Россию.

Как отмечается в материале Times, наделение ЧВК «Вагнер» статусом террористической организации сделает принадлежность к ней уголовным преступлением в Великобритании. К этому также относится посещение мероприятий, организованных ЧВК, выражение ей поддержки или ношение ее символики.

Уточняется, что в отношении ЧВК «Вагнер» также могут быть введены финансовые санкции, а членам организации может быть запрещено обращаться в суды Британии с исками против журналистов и правозащитников.