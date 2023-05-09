Сторонники Имрана Хана начали протесты в связи с его арестом

105 Просмотров

Сторонники и активисты оппозиционной партии Пакистана «Движение за справедливость» (ДЗС) во вторник начали протесты в крупных городах страны в связи с арестом бывшего премьер-министра и председателя ДЗС Имрана Хана.

Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее данным, демонстрации проходят в «Исламабаде, Пешаваре, Харипуре, Аботтабаде, Сиалкоте, Фейсалабаде, Равалпинди, Лахоре и в других частях страны». Согласно пресс-службе ДЗС, представителей СМИ не допускают до освещения протестов, а для разгона сторонников партии применяются силовые методы воздействия, в том числе слезоточивый газ.