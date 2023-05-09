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Омбудсмен выразила протест против незаконного лишения свободы взятых в плен азербайджанских военнослужащих

Ombudsmen

Омбудсмен Сабина Алиева распространила обращение против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих, взятых в плен Арменией.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

«Решительно осуждаем так называемый «судебный процесс», проведенный над военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, пропавшими на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской АР в апреле 2023 года и взятыми в плен Арменией, а также незаконное лишение свободы Агшина Бабирова.

Армения, подвергшая жестоким пыткам азербайджанских военнослужащих вопреки нормам, установленным в международных документах, участником которых она является, незаконно лишила их свободы, организовав так называемый «судебный процесс» и грубо нарушив международные и процессуальные нормы. Азербайджан обращался в международные и региональные организации по поводу незаконного ареста в Армении азербайджанских военнослужащих. Было потребовано, чтобы были расследованы видео и фотографии, распространенные в армянских СМИ в связи с бесчеловечным обращением и насилием над военнослужащими ВС Азербайджана, в центральный и бакинский офисы Международного комитета Красного Креста адресовано письмо по этому вопросу.

Считаем несправедливым «решение», вынесенное в ходе так называемого «судебного процесса», проведенного Арменией, и заявляем, что это решение, повлекшее грубое нарушение права на свободу, противоречит нормам и принципам международного права, и требуем скорейшего освобождения азербайджанских военнослужащих.
Призываю все международное сообщество оказать давление на Армению и принять меры, основанные на нормах и принципах международного права для скорейшего освобождения плененных азербайджанских военнослужащих».

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