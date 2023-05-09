В Шуше начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”

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В культурной столице Азербайджана городе Шуша начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Отметим, в дни фестиваля в разных местах города созданы уголки на темы «Флаг», «Героизм», «Карабахский меджлис», «Поэзия», «Деде Горгуд», «Дервиши», «Молла Насреддин». Здесь демонстрируются различные художественные презентации, постановки.

Также в рамках мероприятий, которые будут проведены на Джыдыр дюзю, перед памятником Узеира Гаджибейли, Домом-музеем Бюльбюля и в других местах города, запланированы концертные программы, выставки и показ фильмов.

Город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурной столицей тюркского мира.

В нынешнем Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» принимают участие творческие коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ, тюркоязычных государств и стран региона.

На фестивале «Харыбюльбюль», который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном будут представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.