«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Шуше начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”

hari

В культурной столице Азербайджана городе Шуша начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Отметим, в дни фестиваля в разных местах города созданы уголки на темы «Флаг», «Героизм», «Карабахский меджлис», «Поэзия», «Деде Горгуд», «Дервиши», «Молла Насреддин». Здесь демонстрируются различные художественные презентации, постановки.

Также в рамках мероприятий, которые будут проведены на Джыдыр дюзю, перед памятником Узеира Гаджибейли, Домом-музеем Бюльбюля и в других местах города, запланированы концертные программы, выставки и показ фильмов.

Город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурной столицей тюркского мира.

В нынешнем Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» принимают участие творческие коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ, тюркоязычных государств и стран региона.

На фестивале «Харыбюльбюль», который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном будут представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.

Теги:
Из этой рубрики
16836284342924753344 1000x669
Общество

Алиевы приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше (фото)

2023/05/09, 19:14
c1e426b3 a70d 3449 a9f6 b5fedc77aceb 850
Общество

Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю (фото)

2023/05/09, 17:17
0a4ca73b e4ed 3bbf 91da f27fe21c9b65 850
Общество

В Шуше заложен фундамент здания на улице Карабах

2023/05/09, 16:43
mid aze2
Общество

Заявление МИД Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом в ВОВ

2023/05/09, 16:29
hari
Общество

В Шуше начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”

2023/05/09, 16:07
azerishiq
Общество

Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей

2023/05/09, 16:00
Xande
Общество

Ханде Харманджи: Пандемийный период коронавируса закончен

2023/05/09, 15:51
anama5
Общество

ANAMA: От мин расчищено более 80 тыс га территорий

2023/05/09, 15:43
shusha
Общество

В Шуше, на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана состоялось открытие указателей

2023/05/09, 14:42