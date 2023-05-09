Лиз Трасс посетит с визитом Тайвань

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс намерена встретиться с представителями руководства Тайваня, посетив остров на следующей неделе. О своей предстоящей поездке Трасс, которая провела на посту премьера всего полтора месяца, объявила утром во вторник, сообщает ТАСС.

«Тайвань — светоч свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности лично проявить солидарность с жителями Тайваня на фоне все более агрессивных действий и риторики пекинского режима», — говорится в распространенном ею заявлении.

Трасс, которая сейчас является рядовым депутатом Палаты общин британского парламента, но в 2021-2022 годах возглавляла МИД королевства, намерена выступить с речью в аналитическом центре Prospect Foundation (Yuanjing Jijinhui). В апреле он был внесен Пекином в санкционные списки за пропаганду сепаратизма и нарушение принципа «одного Китая». Ранее в этом году Трасс уже выступала в Вашингтоне и Токио, призывая западные государства и их союзников занять более жесткую позицию в отношении КНР.

Как отмечает газета The Guardian, сосредоточившись на внешнеполитической повестке и критике ультралевых взглядов, Трасс пытается возродить свою политическую карьеру. После того, как 6 сентября прошлого года она стала премьер-министром, ожидалось, что она будет проводить жесткий курс в отношении Пекина и объявит КНР угрозой безопасности Соединенного Королевства, как сейчас Лондон на официальном уровне характеризует только Россию. Однако уже 25 октября Трасс под давлением коллег покинула свой пост после того, как представленный ею экономический план спровоцировал панику на рынках.

В середине марта британский кабмин обнародовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором говорится, что «Китай создает определяющий эпоху вызов для того типа международного порядка», который Великобритания хочет видеть «как с точки зрения безопасности, так и ценностей». При этом в документе КНР не называется угрозой.

Политика Лондона по отношению к Пекину

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании идут споры по поводу того, как должна выстраиваться политика Лондона на китайском направлении. В конце апреля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. Он допустил, что в этом году совершит визит в Пекин, а 5 мая провел встречу с прибывшим на коронацию Карла III заместителем председателя КНР Хань Чжэнем. В понедельник было объявлено о том, что представитель британского правительства впервые с 2018 года посетит Гонконг. Поездку туда совершит замглавы министерства по делами бизнеса и торговли королевства Доминика Джонсона. Эти шаги вызывают недовольство со стороны «ястребов» из правого крыла партии тори.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.