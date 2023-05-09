Генсек ООН: «Мир в Украине сейчас невозможен»

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По словам Антониу Гутерриша в интервью испанской El Pais, сейчас переговоры о мире в Украине невозможны.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить. Мы, насколько это возможно, ведём диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины и продуктов питания и удобрений из России через Черное море. А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров», — сказал он.