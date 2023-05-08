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«Суд» в Ереване приговорил азербайджанского военного к 11,5 годам тюрьмы

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В Ереване вынесли приговор одному из азербайджанских военных, задержанных на территории Армении.

Так, «суд» приговорил Агшина Бабирова к 11,5 годам лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Армении.

Военнослужащий признан «виновным в незаконном пересечении границы, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через границу».

Отметим, в апреле этого года пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на границе с Арменией на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.

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