CNN: США уверены, что ВСУ сбили «Кинжал» над Киевом

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Власти США почти полностью уверены, что ВСУ сбили над Киевом российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», используя американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это стало важным событием для Пентагона. Дело в том, что ранее была подтвержденной только способность Patriot успешно перехватывать баллистические ракеты. Возможность ЗРК останавливать гиперзвуковые была лишь теоретической. Источник CNN подчеркнул, что сбитие «Кинжала» также считается важным из-за «рекламной» кампании, развернутой вокруг ракеты российскими властями. Так, Владимир Путин в ходе мартовского послания Федеральному собранию в 2018 года называл «Кинжал» ракетой, способной преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны (ПВО).

CNN также отмечает, что производство гиперзвуковых ракет всегда было проблемой для России, а санкции только ухудшили ее положение. Кроме того, Пентагон считает сбитие ракетой показателем успешности своих инвестиций в украинскую армию. Перехват «Кинжала» провела команда военных, которые прошли обучение в Оклахоме. На поле боя они действовали без американских наставников.

Первое для Украины уничтожение «Кинжала» произошло 4 мая. Журналисты издания Defense Express получили от источников фото обломков ракеты и определили, что ее сбили в 2:40 ночи в районе Киева. В ВСУ отрицали это заявление. Журналисты предполагают, что Украина не хотела раскрывать свои возможности по уничтожению гиперзвуковых ракет, однако уже 6 мая Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил факт сбития «Кинжала». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжалы» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить».