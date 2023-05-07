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Италия недовольна извинениями Франции за скандальные слова министра

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Италия остается недовольна извинениями, принесенными Парижем после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном урегулировании кризиса с мигрантами.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Нужны более четкие слова», — сказал Таяни, который является членом консервативной партии «Вперед, Италия».

«Я надеюсь, что французское правительство изменит свою позицию и принесет извинения, которые будут противоположными позиции, которую занял министр внутренних дел. Я буду рад их принять», — подчеркнул он.

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони «не смогла решить миграционные проблемы, с которыми она была избрана». Дарманен добавил, что Мелони «лгала» избирателям, что она может положить конец миграционному кризису.

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