Индия намерена сократить число военных атташе в не приобретающих ее оружие странах

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Индия намерена провести реформу в системе направления военных представителей и атташе по вопросам обороны за рубеж и будет отправлять их в основном в те страны, которые могут стать потенциальными покупателями индийских вооружений и оборонной продукции, сообщает агентство ANI. В странах, не закупающих индийское оружие, их число сократится.

«Военные атташе или атташе по вопросам обороны теперь будут размещены в государствах, где они могут в основном помочь в увеличении оборонного экспорта страны, включая продукцию как государственного, так и частного секторов», — цитирует своих источников агентство. По их словам, реформа также приведет к сокращению числа представителей в странах, откуда Индия традиционно импортирует военную технику.

Реформа проходит в соответствии с директивой премьер-министра Индии Нарендры Моди об увеличении оборонного экспорта.

«В условиях, когда мы прекратили импорт систем вооружения из-за рубежа и настаиваем на производстве в Индии по схеме «Делай в Индии», нет смысла содержать значительное количество атташе в странах, которые экспортировали нам системы вооружения», — указали источники Минобороны. По этой информации, основное внимание будет уделяться теперь странам Африки, Ближнего Востока, а также дружественным странам Юго-Восточной Азии, проявившим интерес к индийскому оружию, такому как сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, которые производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.