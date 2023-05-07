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Италии понадобятся еще два года для полного отказа от газа из России

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Италии понадобятся еще как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года», — сказал топ-менеджер, чьи слова в воскресенье привела газета La Stampa. «Пока работа не завершена, потому что мы заместили 30 млрд куб. м (из почти 40 млрд куб. м — прим. ТАСС). Это не так просто, потому что в последние восемь лет внутреннее производство не стимулировалось, мы потеряли газ, который производили в Италии, инвестициям в газовую сферу не способствовали», — продолжил он.

Как он пояснил, быстрое замещение российского газа стало возможным благодаря историческим связям Италии с такими странами, как Египет, Ангола, Алжир, Республика Конго, Мозамбик, а также Ливия, где компания сохранила присутствие, «производя 70% для местного рынка». «Мы приняли определенные риски, но в момент, когда появилась потребность [в газе], нам удалось быстро нарастить экспорт», — добавил Дескальци.

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