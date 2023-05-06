«Немезис» дает о себе знать: армянский спикер открестился от своего соратника

440 Просмотров

В соседней Армении вырисовывается довольно интересная, можно сказать, причудливая картина. Политический дуализм (в данном случае, речь о расхождении слов с делами), присущий внешнеполитическому вектору нынешней команды премьер-министра Никола Пашиняна, продолжает играть во вред самим армянским властям.

«Детская игра в классики», когда в которой в Ереване прыгают с одного нарисованного мелом на асфальте квадратика на другой в надежде добраться до конечной цели, не дают нужных результатов. Мир давно уже перестал удивляться тому, что провозглашенная Армений «сбалансированная политика» — ничто иное, как пародия на комедию Гольдоны «Слуга двух господ».

Впрочем, следует отдать должное соседям: они внесли креативную струю в комедию, умудрившись стать слугой тех, кто им что-т пообещает. Пусть не исполнит, но и обещание неплохо звучит.

Однако самой большой бедой армян, даже национальной катастрофой является то, что они, зомбированные пропагандой люди, живут мыслью о том, что турецкий ятаган в любую секунду отсечет голову.

Но сегодня, когда приходится в политической сфере вставать на другие рельсы, отсылка к прошлому, канву которого составляет пресловутый «геноцид армян», уже не комильфо. Проще говоря, запредельная наглость. И, тем не менее, армяне за неимением лучшего не собираются поставить крест на духовном скрепе.

Однако проблема в том, что «геноцидный» ген, засевший в организме армянского народа глубоко и надолго, вуалирует реальность. А вот еще пассаж, который никак не укладывается ни в идеологию, ни в реальное положение дел в Армении. Ереван ратует за сближение с Турцией и Азербайджаном. И в то же время делает все, чтобы никакого мира не было. Но при этом власть имущая в Армении пытается взвалить вину даже на своих.

Как известно, 23 апреля, накануне празднования годовщины «геноцида армян» (именно празднования) в Ереване был установлен обелиск в честь террористам, убивших государственных деятелей Османской империи и АДР.

В ответ на жест поклонения армян террористам МИД Азербайджана выступил с осуждающим заявлением, а Анкара и вовсе закрыло разрешение армянам на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил это открытием в Ереване памятника «героям» операции «Немезис». Вроде все понятно. Армения на политической доске шахмат сделала свой ход. Слабый, как сейчас модно говорить, стремный, но сделала. И эту «стремность» в Турции пытался сгладить спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Установление мемориала «героям» (кавычки Minval) операции «Немезис» не выражает официальную политику Армении и ее руководства. Об этом спикер парламента Ален Симонян заявил на брифинге в Анкаре, где он принимает участие в саммите руководителей парламентов стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества.

На встрече с прессой после официальных мероприятий Симонян заявил, что обсуждал тему памятника с турецким коллегой. Установление мемориала, по его словам, было решено на уровне местного самоуправления, и Симонян не хочет, чтобы это воспринималось как выражение внешней политики армянского государства или недружественный шаг.

«Внешнюю политику в Республике Армения определяют премьер-министр и министерство иностранных дел. Вы все являетесь очевидцами тех решений или разъяснений, которые озвучивались на этом уровне. Мы должны понимать, что всегда можем найти причины или оправдания для ухудшения отношений, если у нас есть к этому желание. Может быть, я мог бы найти тысячи причин, чтобы не приезжать в Турцию. Но я здесь и хочу представить турецкой общественности, что Армения готова к миру», – заявил спикер парламента РА.

Простому обывателю может показаться, что армянские власти не причастны к вопросу культа террористов, который был продемонстрирован городской властью Еревана.

Но это циничная ложь Симоняна. И вот почему.

Дело в том, что в этом шабаше нелюдей активное участие принимал вице-мер Еревана Тигран Авинян. Член правящей партии «Гражданский договор».

Как вы думаете, в Армении, где страсти накалены до предела, может ли член партии «Гражданский договор» без установки кукловода пойти на шаг, который скомпрометирует партийных бонзов? Ответ очевиден.

Налицо традиционная армянская традиция на русский лад: «Я – не я, корова – не моя».

Понятно, что при таком развитии событий представителям Армении, которым кровь из носу нужно открытие воздушного пространства Турцией, готовы предать анафеме своих же соратников.

Только один момент не учли «цивилизованные» армяне: ни Анкара, ни Баку армянским слезам не верят.

А вот отказ Симоняна от исполнителя правящей партии Тиграна Авиняна, ничем хорошим последнему не грозит. Слишком медийным оказался, и подставил «миролюбивые планы» властей.

Впрочем, вышесказанное еще более убедило нас, что аксиома-истина, которая не нуждается в доказательстве. Симонян начал со лжи, но правда ей и положит конец. Потому, все намерения армянской стороны пустить пыль в турецкий глаз, обречены на провал. Тем более, что Ален, как и подавляющее большинство армян, верит в «геноцид».

Турки в сказки не верят, поэтому Алену Симоняну придется надеть новую маску, чтобы кого-то обдурить. Кто против «геноцида армян» и является «предателем? Вариант один: Тигран Авинян. По логике Симонян, именно Тиграну выпала честь стать «стрелочником». Жаль, что сей финт не пройдет: мы вас знаем лучше, чем вы сами о себе…

Фарид Теймурханлы