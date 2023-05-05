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Молдова может отменить получение разрешения на работу для граждан Азербайджана

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Необходимость получения разрешения на работу в Молдове будет отменена для граждан некоторых стран.

Соответствующая законодательная инициатива была представлена вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Думитру Алайбой.

По его словам, отсутствие нужного количества рабочей силы препятствует развитию экономики, так как это отпугивает инвесторов, которым «некого нанять».

В этот список будут включены граждане из 27 стран-членов ЕС, а также таких стран, как США, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Япония, Украина, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Балканские страны и некоторые другие государства региона.

По его словам, предлагаемая реформа будет способствовать стимулированию занятости и увеличит приток инвестиций в Молдову.

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