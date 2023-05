Блинкен доволен итогами встреч Байрамова и Мирзояна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о переговорах между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Араратом Мирзояном.

«Для меня было честью принимать министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Я доволен достигнутым прогрессом и настроен оптимистично в плане достижения соглашения», — написал Блинкен в Twitter.

It was an honor to host Azerbaijani Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun and Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan at our beautiful new @FSIatState campus. Pleased with the progress made and optimistic an agreement is within reach. pic.twitter.com/rLOIwvagmM

