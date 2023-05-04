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Киев исключил массовую депортацию россиян из Крыма

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Массовой депортации россиян после освобождения Крымского полуострова не будет. Их ожидает индивидуальные выдворения. Об этом заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, индивидуальные депортации грозят гражданам РФ, которые незаконно приехали после 2014-го года на территорию Украины.

«Потому что всех украинских граждан в Крыму, которые стали жертвами принудительной паспортизации, мы признаем гражданами Украины согласно нашему законодательству. Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан», — заявила Ташева.

Она добавила, что к тем, кто нелегально въехал на территорию Крыма будет применяться процедура принудительного выдворения.

«Подчеркиваю, что полуостров должны покинуть только российские граждане, которые нарушили условия въезда. Это абсолютно нормальная практика, которая существует в любом государстве. Если кто-то нелегально пересек границу, применяется процедура принудительного выдворения. В украинском законодательстве это предусмотрено», — подчеркнула Ташева.

Она добавила, что россияне — соучастники преступления по захвату украинского полуострова.

«Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на захваченную территорию менять ее демографический состав. Они — соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения — коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении их будут применены индивидуальные решения», — добавила представитель Зеленского.

При этом она добавила, что россияне смогут подать запросы на проживание в Крыму уже после того, как покинут полуостров.

«Предполагается, что после покидания территории нашего государства они будут иметь возможность подать запрос на проживание в украинские миграционные органы. Очевидно, будут определенные категории, которые смогут получить вид на жительство на территории Украины», — заявила Ташева.

В частности, ВНЖ будет касаться представителей коренного народа, которые являются репатриантами.

«Это тысячи людей, которые в 2014-м году начали процедуру получения украинского гражданства и не успели этого сделать. Также это, например, может касаться адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, еще ограниченной категории людей, которые помогали и поддерживали все время Украину», — добавила она.

По словам Ташевой, очень сложным вопросом будут смешанные браки.

«Российских граждан или гражданок, которые приехали на полуостров и заключили браки, мы однозначно должны выдворить, чтобы потом они, если захотят, просили разрешения на проживание. А вот что делать с рожденными в таких браках детьми? Очень много сложных вопросов, которые мы должны решить и законодательно закрепить. Как страна, которая направляется в ЕС, мы должны осторожно искать на них ответы», — подчеркнула она.

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