ЕС планирует масштабно инвестировать в вооружение

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Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который в ближайшем будущем сделает производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития экономики Евросоюза наряду с зеленой энергетикой.

Об этом сообщает ТАСС.

В рамках этого же пакета документов Еврокомиссия представит инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов и ракет, в которые институты ЕС и страны сообщества инвестируют 1,5 млрд евро.

ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство.