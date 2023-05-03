«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Петер Михалко: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном всегда на повестке дня ЕС

16748098835252962982 1000x669

Европейский союз поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам, передает Report.

По его словам, ЕС выступает за стабильный и безопасный Южный Кавказ.

«ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном и будет принимать усилия для этого», — заявил Михалко, отметив роль главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в этом процессе.

По словам посла, данный вопрос всегда на повестке дня ЕС.

Теги:
Из этой рубрики
61598143 403 e1660803853765
Политика

Армения в ООН воздержалась по абзацу об агрессии России против Украины

2023/05/03, 12:28
16748098835252962982 1000x669
Политика

Петер Михалко: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном всегда на повестке дня ЕС

2023/05/03, 12:25
Screenshot 336
Политика

Ереван постоянно перебрасывает в Карабах оружие, заявил Чавушоглу

2023/05/03, 12:11
16830994843793952803 1000x669
Политика

Крупнейшая конференция с участием президента Алиева прошла в Шуше (видео)

2023/05/03, 11:17
Kilicdaroglu
Политика

Почему Кылычдароглу не должен стать президентом Турции?

2023/05/03, 11:01
Patel
Политика

Госдеп: Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению вопросов на Южном Кавказе

2023/05/03, 09:10
bayramov mirzoyan
Политика

В США возобновились переговоры Байрамова с Мирзояном

2023/05/02, 21:40
1572597432 175333
Политика

Мэр Тбилиси заявил, что введение санкций против России стало бы харакири для Грузии

2023/05/02, 16:59
peskov2
Политика

Песков о переговорах Байрамов-Мирзоян в США

2023/05/02, 15:44