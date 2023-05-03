Петер Михалко: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном всегда на повестке дня ЕС

Европейский союз поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам, передает Report.
По его словам, ЕС выступает за стабильный и безопасный Южный Кавказ.
«ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном и будет принимать усилия для этого», — заявил Михалко, отметив роль главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в этом процессе.
По словам посла, данный вопрос всегда на повестке дня ЕС.