Фархад Мамедов: Россия не в состоянии что-либо изменить в регионе

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У России нет возможностей менять реальность в регионе, она примет, если Ильхам Алиев и Никол Пашинян придут к соглашению. Такое мнение озвучил политолог Фархад Мамедов в ходе беседы с Minval.az, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении в США.

По словам аналитика, сегодня ясно, что переговоры затянутся на несколько дней и такой опыт уже ранее в Ки-Уесте по карабахскому вопросу был.

«США продемонстрировали, что для них очень важно добиться результата сейчас. В принципе это соответствует и интересам Азербайджана. Важно, чтобы были осязаемые результаты. В течение 2,5 лет мы подошли к черте, когда отсутствие результатов переговоров приводит к изменениям на земле, тогда повестка переговоров меняется», — сказал он.

Он считает, что ожидать результатов нужно, однако отсутствие результатов сделает нынешнюю повестку неактуальной. Возможно, что на уровне глав МИД будет согласована и принята дорожная карта на ближайшие несколько недель и месяцев, сказал политолог.

Мамедов полагает, что сейчас ни руководство Армении, ни руководство Азербайджана не заинтересованы усугублять взаимоотношения с ЕС, Россией и США.

«Поэтому было бы целесообразно подписание большого мирного соглашения с участием всех основных посредников, каким бы сложным это не представлялось», — подчеркнул он.

Говоря о реакции, аналитик сказал, что Россия демонстрирует нескрываемое раздражение.

«Однако ограниченные ресурсы не позволяют России предпринимать какие-либо шаги. Я думаю, что информационный шквал будет направлен против Пашиняна, а с другой стороны, Россия будет изображать из себя единственного защитника армян. И даже если армяне отказываются от них, Россия все равно будет защищать и «выполнять» свою миссию. Ресурсы и конъюнктура уже не те, чтобы можно было повторить Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию. И поэтому роль России будет принята во внимание в этом мирном процессе», — подчеркнул он.

Говоря о возможной встрече лидеров двух стран, эксперт сказал, что исключать встречу Алиева и Пашиняна в Вашингтоне нельзя.

«Но на горизонте у нас только саммит европейского политического сообщества в Кишиневе в начале июня. Возможно, что лидеры встретят там. Возможно, президент России пригласит лидеров стран к себе. Однако если главы Азербайджана и Армении договариваются о чем-то, то президенту России ничего не остается, кроме как принять это соглашение. В принципе подобное происходило в Сочи, когда было продублировано пражское соглашение о признании территориальной целостности друг друга. Я думаю, что президенту России лучше принять реальность, если стороны полностью согласуют параметры и текст мирного документа», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев