Почему Кылычдароглу не должен стать президентом Турции?

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Чем ближе день президентских выборов в Турции, тем ожесточеннее противостояние между главными кандидатами: президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом и лидером объединенной коалиции шести партий, председателем республиканской партии Кемалем Кылычдароглу.

В целом в предвыборной гонке участвуют четыре кандидата: Раджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухеррем Индже и Синан Оган. Последних двух оппозиция считает кандидатами-спойлерами Эрдогана. Нужно сразу сказать, это исторические и решающие выборы для Турции, определяющие путь ее дальнейшего развития. Если верить опросам разных исследовательских центров, то по состоянию на 2 мая Кылычдароглу на 1,5-2% опережает Эрдогана.

Есть и центры, которые утверждают обратное. Кылычдароглу мечтает победить Эрдогана в первом туре, однако на этом этапе в Турции не смог бы победить даже сам Мустафа Кемаль Ататюрк, поскольку рейтинг Эрдогана достаточно высок. Но есть и другие моменты, которые играют в пользу Эрдогана и против Кылычдароглу, и наоборот.

В настоящее время экономика Турции практически загнулась и трещит по швам из-за инфляции. Все мировые и отечественные экономисты заявляют, что Турция должна поднять учетную ключевую ставку для того, чтобы преодолеть инфляцию, которая привела к большим сокращениям на рабочих местах. Однако у Эрдогана свое видение экономики, он считает, что поднять учетную процентную ставку, значит, оставить бизнес без дешевого перекредитования, что еще больше осложнит экономическую ситуацию в Турции. Экономическая политика Эрдогана привела к появлению такого термина, как «эрдокономика».

«Мы не поднимем учетную ставку для своего бизнеса и не будем душить экономику Турции процентами», — говорил Эрдоган.

Однако данная политика Эрдогана — это не пустой популизм, а логически обоснованное видение экономики. Цель Эрдогана — превратить Турцию в «Китай Европы». Дешевая, квалифицированная рабочая сила с низкой, по европейским меркам, процентной ставкой и высокой конкуренцией с западными странами (США, ЕС, Великобритания, Канада), которые, по идее Эрдогана, должны вывести все свои заводы и инвестиции из китайской экономики (или частично) и перебросить их в Турцию.

«Логистика в нашу пользу», — сказал Эрдоган в одном из закрытых совещаний правящей партии в рамках обсуждения новой экономической модели.

Пока результатов такого подхода Эрдогана не видно, однако нельзя сказать, что их нет совсем. К примеру, машиностроительная компания «Рено» теперь полностью базируется в Турции, а Великобритания активно инвестирует в оборонный комплекс и в частную оборонную промышленность Турции. Инвестиции из Италии, Испании и Нидерландов в Турцию не прекращаются, не говоря уже о великолепных экономических результатах нейтральной политики по части российско-украинского вопроса. Российский «черный», «белый», «серый» нал направлен в турецкую экономику: начиная от сектора недвижимости, банков, параллельного экспорта, российских компаний и заканчивая освоением опустевшего российского рынка турецкими компаниями и «зерновой сделкой».

Чем отличается Кылычдароглу?

Конкурентом Эрдогана выступил Кылычдароглу, который смог объединить все политические силы Турции вокруг своей кандидатуры и заручиться поддержкой США и ЕС. Что такое поддержка США и ЕС? Достаточно сказать, что это поддержка турецкой диаспоры, проживающей в этих странах, а также заявление разных западных финансовых институтов о том, что они будут инвестировать в Турцию.

Кылычдароглу подчеркнул, что если в Турции произойдет смена власти, необходимо будет проанализировать реальную финансовую ситуацию в стране, так как официальные цифры не вызывают у него доверия. Он добавил, что одним из первых шагов должно стать назначение нового главы Центробанка, который будет «вызывать доверие у финансового сообщества как внутри Турции, так и за рубежом».

Кылычдароглу также заявил о намерении привлечь около $300 млрд иностранных инвестиций в экономику страны, снизив риски для иностранного бизнеса, который захочет прийти в Турцию. Однако говорить — одно, а суметь это сделать – другое. Запад не ставит на Эрдогана не потому, что желает экономического развития Турции, а потому, что хочет видеть послушного турецкого лидера, который будет менее амбициозным. Поднимать турецкую экономику до уровня германской, французской, итальянской — такой задачи у Запада нет. А вот отдалить ее от России, убрать доминирующие позиции Турции в переговорах, а также выбить российский капитал из Турции — такая задача у Запада есть.

К каким геополитическим и экономическим последствиям это приведет, угадать несложно, а вот говорить о пользе от такой политики не приходится. Отдельная тема – внешнеполитическая программа Кылычдароглу и его отношение к частным промышленным оборонным корпорациям.

«Во всех демократических и авторитарных режимах мира оборонная промышленность должна идти рука об руку с государством», — подчеркнул глава РНП.

Видимо, товарищ Кылычдароглу не совсем понимает, что говорит, ибо наиболее крупные, сильные и эффективные оборонные корпорации в мире – это частные. На 2019 год (еще до российско-украинской войны) прибыль американских частных корпораций Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics составила $166 млрд. Эти корпорации получают огромные госзаказы, но они частные и нацелены на получение доходов.

Кемаль Кылычдароглу неоднократно критиковал компанию Baykar, заявлял, что «разработка БПЛА частным сектором — большой риск для Турции, потому что они могут продать завод американцам». Однако на этом его программа не заканчивается. С другой стороны, Кылычдароглу объявил о планах передать контроль над аэропортом имени Ататюрка американской корпорации Sierra Nevada Corporation (SNC), имеющей прямые связи с ЦРУ. Это фигура, сотканная из противоречий.

SNC является крупным подрядчиком для вооруженных сил США и получила множество контрактов от Пентагона, в том числе на поставку военной техники. Кроме того, SNC — это компания, с которой ЦРУ и американские военные напрямую сотрудничают в деле сбора важнейших разведданных. Они также принимали участие в операциях против Турции, особенно в Ливии и в других регионах.

В заявлении, сделанном в 2018 году, лидер РНП сказал, что проект строительства Национального сада на месте аэропорта принадлежит ему, а в 2022 году он заявил, что строительство Национального сада в регионе является «изменой родине». Затем он заявлял о том, что превратит аэропорт в центр авиации и космических исследований, а теперь выясняется, что хочет продать его американцам.

В свою очередь, генеральный директор Baykar Халук Байрактар раскритиковал предвыборное заявление Кемаля Кылычдароглу о передаче аэропорта имени Ататюрка американской компании.

«Идея — отдать аэропорт Ататюрка, в котором проходит TEKNOFEST, где соревнуется более миллиона молодых людей и где выставляются лучшие в мире национальные технологические проекты, американской компании, полагая, что американские компании смогут сделать «лучше», упирается в менталитет, который закопал в землю самолеты Нури Демирага. Он так и не изменился», — написал Халук в Твиттере.

Если только представить, что Кылычдароглу победил и под давлением правительства национализировал все проекты известных в мире «Байрактаров», то можно смело сказать, что сам Сельджук Байрактар уйдет из этой компании. Это конец для турецких БПЛА и их славной истории. Видимо, это одна из программ, которую перед Кылычдароглу ставят США, чтобы таким образом устранить на рынке своего удачливого конкурента и заодно ослабить Турцию.

Одним из предвыборных лозунгов главы оппозиции является обещание сразу же начать переговоры по вступлению в ЕС и стать кандидатом в члены. Отметим, что недавно в членстве в ЕС было отказано Грузии. Как объяснил мэр Тбилиси Каха Каладзе: «ЕС отказал Грузии в кандидатстве из-за ее санкционной политики». Понятное дело, что Кылычдароглу будет жертвовать отношениями с Россией и всеми вытекающими из этого политическими, экономическими и геополитическими последствиями для Турции. Была Турция, которая желает стать геополитическим центром притяжения, будет Турция, вымаливающая членство в ЕС. Собственно, что и нужно было для Брюсселя, а тут уже требования могут быть самым разными.

Далее вопрос мигрантов и военного присутствия Турции в Сирии и Ливии. Здесь он собирается уменьшить военное присутствие Турции и ослабить свои позиции в регионе Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Это то, что нужно США, Франции и Греции. Откровенно вражеская национальным интересам Турции позиция. Да, это может понравиться быдло-электорату, который не особо разбирается в геополитике. Однако здравомыслящие понимают, что присутствие Турции в регионе Ближнего Востока гарантирует ее преимущественные позиции, и заставляет ее оппонентов считаться с ней.

По сирийским беженцам Кылычдароглу заявляет, что они «должны вернуться домой». Понятное дело, что сирийцы должны вернуться домой, но что делать с теми, которые уже являются гражданами Турции? А с теми, кто враждует с Асадом? Как быть с ними? Отдать под нож президента, который в них химические бомбы бросал? Вопросов больше, чем ответов и единственное, что реально предлагает Кылычдароглу – это свобода и демократия, а это весьма аморфные понятия, которые хорошо питают сознание, но никак не живот.

До Эрдогана в Турции была демократия, о которой говорит Кылычдароглу: два военных переворота, не прекращавшиеся выборы, разборки в парламентах, которые мешают принимать экономическую и внешнеполитическую стратегию, и как результат социально-экономический кризис Турции 2001 года, который уничтожил ее экономику. И именно в те сложные годы к власти пришел Раджеп Тайип Эрдоган. С ним связаны все последние социально-экономические, военно-политические, геополитические и военно-промышленные успехи Турции. При нем Турция выбралась из стран «третьего мира» в страны «первого».

Ниджат Гаджиев