Смерть 7-летнего Фарида обнажила безответственность госструктур

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В сети распространились ужасные кадры избиения до смерти 7-летнего Фарида Бакарова тренером по самбо Мехманом Халиловым, который стал бронзовым призером Чемпионата Европы по самбо, прошедшего в Израиле в апреле этого года. Иными словами, тренер причинил здоровью ребенка тяжкий вред, повлекший его смерть: сломал ему шею во время демонстрации приема самбо.

Тяжело смотреть на эти кадры, видеть, как тренер в ярости пытается заставить травмированного ребенка обороняться. На кадрах видно, как Халилов трижды опрокидывает через себя мальчика со сломанной шеей и лишь спустя какое-то время понимает, что ребенок, по сути, умирает. И кстати, на тех же кадрах видно, как Мехман Халилов жестоко обращался не только с Фаридом Бакаровым, но и с другими детьми: он бил их, таскал за волосы.

Отметим, что трагедия эта произошла 29 апреля в сумгайытском поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, в Спортивной школе молодежи №1, находящейся на балансе Министерства образования.

Между тем Федерация самбо в Азербайджане не стала комментировать произошедшее, заявив, что М.Халилов не является членом федерации, хоть он и бронзовый призер евроигр.

Третий день не утихают обсуждения деталей этой трагедии и возмущения пользователей соцсетей. А самое главное, смерть ребенка обнажила серьезную проблему бесконтрольности спортивных клубов в стране. Выяснилось, что деятельность детских и молодежных спортивных клубов по большому счету в Азербайджане, кроме налоговой, никто не контролирует. Единственный контролер спортивных тренеров – их совесть, если она есть. А если ее нет?

Однако этой трагедии могло бы и не быть, если бы не несколько существенных «НО». Об этом в беседе с Minval.az сказал заслуженный тренер Азербайджана, экс-вице президент Федерации джиу-джитсу (черный пояс (6-й дан) по джиу джитсу, 4 дан по каратэ), руководитель спортивного клуба «Самурай» Али Джафаров.

По его словам, никто из госструктур (речь идет о Министерстве молодежи и спорта – прим. авт.) не интересуется спортивными секциями и спортшколами, действующими в республике.

«В секцию приходят только сотрудники налоговой, пожарные, участковый полиции. Но ни разу еще не пришел представитель минспорта и не поинтересовался тем, кто держит секцию, кто тренирует и так далее», — сказал он.

На вопрос о том, проходят ли тренеры тест на психическую вменяемость, Джафаров ответил, что во времена СССР это было обязательным условием, сейчас же прохождение теста на психическую вменяемость необязательно.

«Как правило, гарантию на профессионализм дают федерации, в которых состоят спортсмены. Скажу так: если человек получал какие-то призовые места, он имеет право на преподавательскую деятельность, однозначно. Но опять же, не каждый хороший спортсмен может быть хорошим тренером, хорошим педагогом. Халилов преподавал детям самбо – это тот вид спорта, в котором самое главное – выдержка и воспитание. Если говорить по факту произошедшего, то я просто в шоке, до сих пор не могу прийти в себя после просмотра этого ужасного видео. И прекрасно понимаю опасения родителей за здоровье и жизнь своих детей», — отметил Джафаров.

Он с сожалением отметил и то, что в республике много спортсменов, занимающихся самодеятельностью.

«У меня, например, есть лицензия Федерации, а также международная лицензия, подтверждающая, что я представляю мировую олимпийскую федерацию в Азербайджане. Существуют тренерские семинары – и внутриреспубликанские, и за пределами страны. Кроме того, есть обязательные курсы усовершенствования и повышения квалификации, их проходят все профессиональные спортсмены. В результате определяется несколько категорий. Есть тренеры, соответствующие масштабу деревни (района), есть тренеры, соответствующие масштабам столицы, а есть мастера международных категорий, которые могут работать по контракту в других странах. У каждой федерации свои семинары — спортивные и тренерские. Федерации выдают соответствующие лицензии. Мы сдаем экзамены и доказываем, что соответствуем столь высокому уровню. Я говорю о педагогике в данный момент. Ведь главное – это не то, как падает или бросает ученик, как он работает ногами и руками, главное – выдержка, культура, воспитание, философия боя. Именно все вышеперечисленное является основой основ в спорте. Для того, чтобы быть наставником, нужно, прежде всего, воспитать самого себя», — резюмировал Али Джафаров.

В свою очередь, координатор Азербайджанской Федерации Фуллконтакта и Киокушин Каратэ, обладатель чёрного пояса 4-го Дана, Абульфат Гаджизаде в беседе с «Минвал» отметил, что для того, чтобы получить диплом тренера, достаточно закончить Государственную академию физической культуры и спорта.

«Как такового контроля над тренерами нет. Мой контролер – моя совесть, мое образование и стремление к совершенствованию. Я интересуюсь методикой преподавания. 35 лет я в карате и про себя могу сказать, что я многого еще не знаю», — сказал Гаджизаде.

Он отметил, что сегодня на каждом углу можно увидеть секции смешанных боевых искусств (ММА), они очень вошли в моду, но никто не спросит, а есть ли у этих так называемых тренеров лицензии. Да и родители, отдавая своих детей в спортивные школы, редко интересуются наличием лицензии, соответствующей компетенции тренера. Поэтому не в меньшей степени здесь ответственны и сами родители, доверяющие своих детей кому попало. Однако это утверждение никак не оправдывает Халилова. Оно указывает на халатность родителей.

В завершении отметим, что речь в статье не идет о закрытии спортивных секций. Их многочисленность как раз помогает молодежи вести здоровый образ жизни, пропагандировать его. Особенно это важно, если вокруг страшно распространилась наркомания. Отметим, что в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, по словам правоохранителей, насчитывается большое количество наркоманов, и если оттуда уйдет спорт, то нетрудно догадаться, что станет с подрастающей местной молодежью.

Речь о том, что действующая в сфере спорта нормативная база никак не регулирует вопросы контроля и лицензирования спортивных клубов, работающих с детьми. Пробелы в законодательстве связывают по рукам спортивные федерации и не позволяют им проверять деятельность тренеров на предмет выявления недостатков в работе и как-то влиять на вопрос запрета. У них нет права требовать от тренеров лицензии и нет права запрещать им держать спортивный клуб.

Работа с детьми – очень серьезный вопрос и потому законодательные органы и Министерство молодежи и спорта должны поднять вопрос о внесении дополнений и изменений в действующее законодательство, одним словом, необходимо усовершенствовать ее.

Яна Мадатова

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и духовное развитие молодежи».