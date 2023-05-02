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Кто он, новый имам мечети Мешади Дадаш?

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Али Шербетов назначен имамом мечети Мешади Дадаш.

Об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Председатель также сказал, что будут новые назначения в мечеть: «Помимо этого, там будут новые назначения. В том числе в мечеть будет назначена исполнительница религиозных обрядов для женщин».

Мубариз Гурбанлы прокомментировал обсуждения и слухи, идущие в соцсетях вокруг мечети Мешади Дадаш.

По его словам, информация, распространяемая по данному вопросу в соцсетях, неверная: «Говорят, что оттуда выведена община Мешади Дадаш и пр. Эти мнения неверны. В настоящее время и председатель общины, и ее члены находятся в мечети Мешади Дадаш. В свое время община мечети прошла регистрацию в составе 11 человек. Согласно действующему порядку, состав общины будет в количестве 50 человек», — сказал он.

Мубариз Гурбанлы отметил, что люди, которые ушли из общины мечети, были близки к покойному гаджи Шахину: «С юридической точки зрения эти люди не имели никакого отношения к мечети Мешади Дадаш. Они могут участвовать в формировании общины как граждане, фактически же община мечети на месте и продолжает функционировать».

Али Шербетов родился в Джалилабаде. 46-летний новый имам получил высшее образование в бывшем Бакинском исламском университете.

Позже Шербетов, отправленный на учебу в Ливию по инициативе Управления мусульман Кавказа, в 2000-2019 годах работал преподавателем в Исламском университете.

Али Шербетов был ранее имамом в мечетях Сарай Джума и Джейранбатан.

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