В Зангилане высадили лес (фото)

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В связи с восстановлением лесного массива, а также акции по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, была организована поездка в Зангиланский район.

Как сообщили в Фонде возрождения Карабаха, в поездке, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, специального представительства президента Азербайджана в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и Фонда возрождения Карабаха, приняли участие представители более 20 компаний и организаций – доноров и партнеров фонда, а также представители общественности.

В соответствии с проектом на въезде в город Зангилан на площади 30 гектаров были высажены 30 тысяч деревьев.

Все работы, проводимые на территории с целью создания устойчивого лесного массива, выполнены в соответствии с требованиями и правилами лесовосстановления: установлены системы энергоснабжения и орошения, обеспечен регулярный контроль за территорией, где высажены деревья.