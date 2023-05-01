Лиз Трасс выставили счет за пропавшие из резиденции главы МИД тапочки и банные халаты

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Секретариат кабинета министров Великобритании выставил бывшему премьер-министру и главе МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс счет на £12 тыс. ($15 тыс.) за тапочки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые пропали из особняка Чивнинг-хаус, традиционно используемого руководителем Форин оффиса во время приемов гостей.

Как сообщила газета The Times со ссылкой на официального представителя политика, Трасс часто организовывала мероприятия в этом загородном поместье XVII века, расположенном недалеко от Лондона, в ходе предвыборной гонки за пост премьер-министра страны в конце августа и начале сентября прошлого года. Трасс, на тот момент занимавшая должность главы МИД, обсуждала со своими советниками в Чивнинг-хаус реализацию своей политической программы в случае ее избрания на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, британского премьера, уточнила газета.

Издание напомнило, что правительство, как правило, берет на себя расходы за проведение официальных мероприятий в этом особняке, но не оплачивает частные или партийные встречи, организуемые в нем. Трасс, которая в настоящее время является рядовым депутатом Палаты общин британского парламента, намерена оспорить размер выставленного ей счета, поскольку те собрания также посещали высокопоставленные госслужащие, в том числе секретарь кабинета министров и глава государственной гражданской службы Великобритании Саймон Кейс.

«Лиз всегда оплачивала расходы своих личных гостей в Чивнинг-хаус, — заявил представитель Трасс. — Последний счет включает ее личные расходы и расходы на официальные правительственные мероприятия с участием государственных служащих, включая Саймона Кейса и высокопоставленных сотрудников других департаментов, которые встречались в Чивнинг-хаус во время подготовки к транзиту [власти]».

Как подчеркнула The Times, Трасс удивило, что счет за мероприятия, прошедшие в августе и сентябре 2022 года, пришел ей только в апреле нынешнего года. По словам источников газеты, бывший премьер готова оплатить счет, но только если он не будет содержать расходы, которые имеют отношение к ее политической деятельности.